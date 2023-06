Crankworx, Familienfest & Theater unter Sternen: Das ist am Wochenende los in Tirol

Der Sommer ist nun auch im Kalender angekommen – auch die Events dieses Landes zieht es immer mehr nach draußen. Mit dem Theater unter Sternen wird etwa der Kultursommer im Zeughaus eingeläutet, auch der Haller Burgsommer hat seinen Auftakt an diesem Wochenende. In sportlicher Hinsicht wird mit dem Crankworx, der Xletix Challenge und dem Kaiserkrone Trail wieder einiges an Action geboten. Unsere Tipps fürs Wochenende im kompakten Überblick.

📅 FREITAG (23. Juni)

👍➤ Benefiz für die Innsbrucker Streetworker: Nehmen und geben für den guten Zweck. Unter diesem Motto lädt der Benefizverein Reini Happ & Freunde zwischen 9 und 12 Uhr zu einer Spendensammelaktion vor der ÖGKK in Innsbruck, die den Streetworkern der Stadt zugute kommen soll. Für Stimmung sorgen Kabarettist Luis aus Südtirol und Saxophonistin Maria Kofler. Für alle Passanten gibt es Würstel, Getränke, Kaffee und Kuchen gegen freiwillige Spenden. Mehr Infos HIER.

🎻➤ Kammerorchester Wörgl im VZ Komma: Erstmals unter der Leitung von Andrzej Kucharski präsentieren die Mitglieder des Kammerorchesters Wörgl anspruchsvolle Werke und Serenaden für Streicher. Ein besonderer Ohrenschmaus wird zudem ein Solokonzert für Cello und Orchester. Dabei verwöhnt Ausnahmetalent Valentin Sonderegger mit virtuosen Cello-Klängen. Mehr Infos HIER.

🎶➤ Unlimited Culture im Treibhaus Innsbruck: Energiegeladener denn je begeben sich die fünf Reggaemusiker mit Frontmann Lenny Souljah von Bayernland Richtung Jamaica. Rockige Gitarren-Riffs treffen auf heißen Dancehall. Der Eintritt ist frei(willig). Mehr Infos HIER.

📽️ Video | Unlimited Culture – Ned Aloa

📅 FREITAG & SAMSTAG (23. – 24. Juni)

🏔➤ Kaiserkrone Trail in Scheffau: Fünf Bewerbe, 115 Kilometer, 8460 Höhenmeter – darauf freuen sich passionierte Läufer:innen aus aller Welt beim Kaiserkrone Trail in Scheffau am Wilden Kaiser. Mit dem extrem technischen Skyrace über drei Gipfel und dem Marathon, der einmal rund um den gesamten Wilden Kaiser führt, ist das Event ein Fixtermin für Trailrunner – ob Newcomer oder Skyrace-Profi. Auch einen Kinderbewerb gibt es. Mehr Infos zum (Rahmen)programm HIER.

🍷➤ Schwazer Weinfest: Bei der 5. Ausgabe des Weinfests am Marktplatz bei den Stadtgalerien, erwarten die Gäste heimische Schmankerl und österreichische Winzer mit ihren edlen Tropfen. Bei dem geselligen Event mit freiem Eintritt wird die Vielfalt der heimischen Rebsorten erlebbar. Das Festgelände hat jeweils von 16 bis 23 Uhr geöffnet. Mehr Infos HIER.

📅 FREITAG bis SONNTAG (23. – 25. Juni)

🚴➤ Crankworx in Innsbruck: Bereits seit Mittwoch läuft die siebte Ausgabe des spektakulären Crankworx Mountainbike-Festivals in Innsbruck/Mutters. Die Besten der Besten aus kämpfen im Bikepark auf der Mutterer Alm um die Titel der Saison. Dazu gibt´s mehrere coole Side-Events, wie etwa die Looong Jump Challenge am Samstag im Crankworx City Hub vor dem Innsbrucker Landestheater. Auch gemeinsame Biketouren stehen auf dem Plan. Gefeiert wird im Dachsbau und anderen Innsbrucker Clubs. Das genaue Programm findet ihr HIER.

🎷➤ Haller Burgsommer: Mit dem Auftritt der Musicbanda Franui startet der Haller Burgsommer am Freitag ins Wochenenende. Am Samstag folgt die Kollaboration von Ernst Molden, Ursula Strauss, Herbert Pixner, Maria Petrova & Manuel Randi. Am Sonntag wird Molden dann gemeinsam mit Hans Thessink auf der Bühne stehen. Ein Wochenende für Musik-Feinschmecker im Hofratsgarten der Burg Hasegg. Das gesamte Burgsommer-Programm findet ihr HIER.

😋➤ Wiltener Kultursommer: Viel Kulinarik und Kinderprogramm bietet dieses Wochenende der Kultursommer im Innsbrucker Stadtteil Wilten. Am Freitag lockt die zweite Auflage von „Wilten kocht“ ab 16 Uhr zur Streetfood-Verkostung, am Samstag gibt's viel Kinderprogramm in Kooperation mit der Buchhandlung Daffodils und der Freiwilligen Feuerwehr Wilten. Am Sonntagabend steht mit einem 5-Gänge-Menü an der „Langen Tafel“ am Wiltener Platzl noch einmal der Genuss im Vordergrund. Alles zum Kultursommer-Programm geht´s HIER.

🎺➤ Anraser Musiktage: Auftakt für die Anraser Musiktage, die bis 9. Juli in der Osttiroler Gemeinde für viele musikalische Höhepunkte sorgen. Den Anfang macht am Freitag "Da Blechhauf'n". Die Formation prägt seit 20 Jahren mit ihrem einzigartigen Sound, ihrer ansteckenden Spielfreude und einer gehörigen Portion Schmäh die Blasmusik in all ihren Facetten. Und am Sonntagvormittag lädt das Ensemble Minui zu einem kammermusikalischen Höhepunkt. Mehr Infos und das komplette Programm gibt's HIER.

📅 SAMSTAG (24. Juni)

🔥➤ Sonnwendfeuer in der Zugspitz Arena: Nachdem bereits am vergangenen Wochenende die meisten Bergfeuer in Tirol entzündet wurden, folgt diesen Samstag wohl das spektakulärste seiner Art. Der breite Talkessel rund um Ehrwald, Lermoos und Biberwier ist die ideale Kulisse, wenn rund 10.000 einzelne Feuerstellen den Nachthimmel erleuchten und kreative Motive erstrahlen lassen. Die UNESCO hat die Bergfeuer, die längst über die Tiroler Grenzen hinaus bekannt sind, 2010 sogar zum immateriellen Kulturerbe erklärt. Mehr Infos HIER.

💪➤ Xletix Challenge im Kühtai: Noch einen sportlichen Höhepunkt gibt es am Samstag. Der Extrem-Hindernislauf „Xletix“ kehrt ins Kühtai zurück. Im Team werden Distanzen zwischen 12 und 18 Kilometer mit bis zu 1300 Höhenmetern bestritten. Den Teilnehmenden wird dabei alles abverlangt. Mehr Infos und Anmeldung HIER.

🎶➤ „Blumenpflücken" im Innsbrucker Waltherpark: Der Kulturverein LoR. Legends of Rock lädt in Kooperation mit dem Verein Vogelweide und FREIRAD im Rahmen der Konzertreihe „Around the Block“ in den Innsbrucker Waltherpark. Ab 15 Uhr gibt's bei freiem Eintritt Konzerte von NoMans Band, Taubsii, Laut und Humming People.

🏔➤ Gipfelkonzert mit Waxamilion bei Schwaz: Der Schwazer Max Dornauer alias Waxamilion ist Gitarrist bei der Rebel Musig Crew. Mit seinem Solo-Projekt Waxamilion macht er um 11.30 Uhr am Arbeser Köpfl Halt – der Eintritt ist frei.

📽️ Video | Waxamilion – Mezcalator

🎉➤ Stadtteilfest Reichenau: Zusammenkommen, Vielfalt entdecken, gemeinsam feiern – das Stadtteilfest Reichenau geht ab 14 Uhr in die nächste Runde. Auf die Besucher:innen wartet am Campagne Areal ein buntes Programm mit Spielen, Musik und Kulinarik. Initiativen, Vereine und Organisationen aus dem Stadtteil stellen sich und ihre Angebote vor. Mehr Infos zum Programm HIER.

🎶➤ Bibiza auf Schloss Bruck in Lienz: Der Musiker Bibiza gibt mit seiner Band im Rahmen seiner „Wiener Schickeria Tour 2023“ ein Konzert im Innenhof von Schloss Bruck und wird damit den diesjährigen Kultursommer der Stadtkultur Lienz eröffnen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Karten können bis Freitagvormittag HIER reserviert werden.

📽️ Video | Bibiza – Akademie der bildenden Künste

🎤➤ RAF Camora & Bonez MC in der Olympiahalle: Das derzeit unangefochten erfolgreichste Rap-Duo im deutschsprachigen Raum kommt nach Innsbruck: Der aus Wien stammende RAF Camora und sein Hamburger Kollege Bonez MC kommen mit ihrem bereits dritten Kollabo-Album „Palmen aus Plastik 3“ nach Innsbruck. Um 19 Uhr in der Olympiahalle, Tickets gibt es HIER.

💃➤ Ü30-Party im Congress: Die Tore der Orangerie / Congress Innsbruck öffnen einmal mehr für alle Tanzfreudigen über 30. Ab 21 Uhr gibt's die größten Hits der 80er, 90er & 2000er sowie der aktuellen Charts. Tickets gibt es HIER.

🎧➤ Summerfest XL in Langkampfen: Feinen Sound von Drum and Bass bis Techno – verteilt auf zwei Bühnen – gibt's am Samstag beim Summerfest XL in Langkampfen. Ab 17.30 Uhr am Sportplatz, Tickets gibt es HIER.

🎸➤ Heimische Rockbands in Wörgl: Mit Fels, Oyce und Unbeuxam stehen ab 20 Uhr drei heimische Rockbands auf der Bühne im VZ Komma. Eintritt sind freiwillige Spenden.

😂➤ Aida Loos in Kufstein: Aida Loos war so knapp vor ihrem Durchbruch, aber dann kam Corona. Jetzt ist sie "arbeitsloos" und wird vom AMS als Servierkraft in die Aida am Stephansplatz vermittelt. Die „Quartalsgrantlerin und Gelegenheitsdepressive“ erzählt ab 19 Uhr in der Kulturfabrik Kufstein aus ihrem Leben erzählt, von österreichischen Politikern und Stars wie Kate Middleton und Meghan Markle. Karten gibt es HIER.

🎻➤ Sommernachtskonzert in Reutte: Die Landesmusikschule Reutte-Außerfern lädt zum Sommernachtskonzert des schuleigenen Streichorchesters. Das Konzert findet im Pavillon im Park statt, bei Schlechtwetter wird es in den Lina Thyll Saal verlegt.

🎶➤ Sofa Festl in der p.m.k.: Ab 20 Uhr findet in der p.m.k. wieder das traditionelle Sofa Festl des Studienjahrgangs Soziale Arbeit (MCI) statt. Geboten werden Kulinarisches und Musik. Der Erlös wird an soziale Einrichtungen gespendet, welche auch vor Ort vertreten sein werden.

📅 SAMSTAG & SONNTAG (24. – 25. Juni)

🎭➤ Theater unter Sternen im Zeughaus: Vom 24. Juni bis zum 14. Juli wird der Zeughaus-Innenhof zum vierten Mal zur Theaterbühne. Professionelle sowie Amateur:innen-Gruppen zeigen die Vielfältigkeit der Tiroler Theaterlandschaft. Gespielt wird bei jedem Wetter (außer bei Sturmwarnung), Regenponchos stehen bereit. Kinderveranstaltungen finden jeweils um 11 Uhr und Abendveranstaltungen um 20 Uhr statt. Am Auftakt-Wochenende gibt's „Irma und Opa Ferdls Reisen“, einen Poetry Slam (Samstag) bzw. „ratzFatz - Allerhand Zeug im Haus“ und „Radio Koralm - Der Untergang“ (Sonntag). Reservierung und Programm gibt's HIER.

📅 SONNTAG (25. Juni)

👨‍👩‍👧‍👦➤ Familienfest 2023 des Landes Tirol: Jede Menge Spiel und Spaß stehen auf dem Programm des Familienfests des Landes Tirol im Alpbachtaler Lauserland. Von 11 bis 16 Uhr warten 40 Spielstationen sowie zusätzliche Aktivitäten vom Kinderschminken über Würstel-Grillen bis hin zum Luftballon-Modellieren und vielem mehr auf die Familien. Für die Auffahrt mit der Wiedersbergerhornbahn gilt der Familienfest-Sondertarif für alle Familienpass-Inhaber:innen.

🎷➤ Sommerkonzert im Klazz Reutte: Das erste Sommerkonzert der Saison 2023 im Garten des Klavier- und Jazzinstitut Reutte findet an diesem Sonntag ab 18 Uhr statt. Als Gast hat Andreas Kopeinig den in Reutte lebenden Saxophonisten Raphael Huber eingeladen. Reservierung unter info@klavierundjazzinstitut.at oder unter Tel. +43 699 88465792.