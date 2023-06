Nach Überholmanöver flogen in Wenns die Fäuste: 58-jähriger liegt auf Intensivstation

Der 32-jährige Mann traf den älteren dabei so hart an der linken Kopfseite, dass dieser zu Boden ging und mit dem Kopf am Asphalt aufschlug. Der Schwerverletzte musste von der eintreffenden Rettung und Notärztin reanimiert und in weiterer Folge in die Klinik eingeliefert werden. Der 58-Jährige sei schwer verletzt und liege derzeit auf der Intensivstation, heißt es aus der Klinik. Der Zustand des Patienten sei aber „stabil".