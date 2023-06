Mini-U-Boot durch "katastrophale Implosion" zerstört

Nach tagelanger fieberhafter Suche nach dem im Nordatlantik verschollenen Mini-U-Boot "Titan" mit fünf Menschen an Bord herrscht traurige Gewissheit: Die US-Küstenwache erklärte am Donnerstag nach dem Fund von Trümmerteilen nahe des Wracks der "Titanic", das private Tauchboot sei durch eine "katastrophale Implosion" zerstört worden. Demnach kamen alle fünf Menschen an Bord der "Titan" ums Leben. Die US Navy hat die Implosion laut einem Bericht bereits am Sonntag registriert.