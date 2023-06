40. Donauinselfest startet mit Sonne, Wind und RAF Camora

Das Wiener Donauinselfest ist am Freitag bei lebhaftem Wind und einem Mix aus Sonne und Wolken in seine Jubiläumsausgabe gestartet. Zum Auftakt der 40. Auflage sollen auf der heute von FM4 kuratierten Festbühne die Rapper RAF Camora und Greeen zu späterer Stunde für starken Publikumszulauf sorgen. Auf der Schlagerbühne ist etwa Jazz Gitti und auf der Rockbühne Wir 4 zu erleben.

Noch hält sich das Publikum vor den größeren Bühnen aber noch in Grenzen, was freilich damit zu tun hat, dass auf der Festbühne erst um 17 Uhr mit Rahel gestartet wird. Früher geigen Shake Me (15.45 Uhr) auf der Rockbühne auf. Ganz ohne Musik wurde aber nicht in den frühen Nachmittag gestartet. So ist bereits zwischen Reichsbrücke und Brigittenauer Brücke auf der Clubkultur Bühne mit Joanish für Technoklänge gesorgt. Ein Edelstoff Pop-up Designmarkt öffnet wie auch ein Fitnessparcour des Bundesheers um 14 Uhr seine Pforten.