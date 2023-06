VSStÖ-Vertreterin Nina Mathies neue ÖH-Vorsitzende

Die 22-jährige Umweltingenieurwissenschafts-Studentin Nina Mathies (Verband Sozialistischer StudentInnen/VSStÖ) ist am Freitag zur Vorsitzenden der Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) gewählt worden. In der konstituierenden Sitzung der ÖH-Bundesvertretung erhielt die Vorarlbergerin 32 von 54 abgegebenen Stimmen. Mathies führt eine Koalition aus VSStÖ, Grünen und Alternativen StudentInnen (GRAS) und Kommunistischem StudentInnenverband - Linke Liste (KSV-LiLi) an.