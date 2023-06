Verdiente Touristiker aus dem Raum Innsbruck geehrt

Patricia Niederwieser und Karl Gostner erhielten das „Ehrenzeichen in Gold mit Diamant“. Niederwieser war seit 2006 Mitglied des Aufsichtsrats und für zwei Perioden (2011–2016, 2016–2021) dessen Vorsitzende. Gostner gehörte dem Aufsichtsrat seit 2002 an, drei Perioden lang fungierte er als Tourismus-Obmann (2009–2011, 2011–2016, 2016–2021). Den beiden Hoteliers Harald Ultsch und Josef Hackl sowie dem Buchhändler Markus Renk, ebenfalls langjährige Aufsichtsratsmitglieder, wurde das „Ehrenzeichen in Gold“ überreicht.