Trampolissimo Sommerakademie für junge Kreative in St. Johann

St. Johann i. T. – Nach dem Motto „Kultur ist cool“ bietet der Verein youngstar auch heuer wieder mit der Trampolissimo Sommerakademie Workshops verschiedenster Kunst- und Kultursparten für neugierige Kinder und Jugendliche an.

Professionelle KunstvermittlerInnen wie u. a. Ulrike Laubert-Konietzny, der Theaterpädagoge Wolfgang Klingler, Streetart-Künstler Clemens Bartenbach, Tänzer und DJ Tobias Hanny, die St. Johanner Autorin Elisabeth R. Hager oder die Puppenspielerin Katharina Mayer-Müller leiten die Teilnehmenden zum kreativen Tun an und ermöglichen so eine ganz persönliche Auseinandersetzung mit der jeweiligen Kunstform. Die entstandenen Kunstwerke der Nachwuchstalente – egal ob Lesung, Tanzperformance oder Theaterstück – werden am Ende jeden Kurses dann vor Publikum präsentiert.