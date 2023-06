Kunst findet am Samstag in Kitzbühel auf der Straße statt

Kitzbühel – Die Kitzbüheler Innenstadt steht am Samstag, den 24. Juni, ganz im Zeichen von Musik, Akrobatik, Theater, Clownerie, Street-Art, Kinderprogramm und Feuershow. An diesem Tag findet die nunmehr dritte Auflage des „Kitzbüheler Straßenkunstfests“ statt. Das junge Festival für Kinder, Jugendliche und Familien, die Bewohner und Gäste der Stadt, bespielt die Innenstadt an mehreren Schauplätzen.