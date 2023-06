Erstes Halbjahr brachte mehr Insolvenzen im Tiroler Tourismus

Hier zeige sich aber auch, dass sich die Branche nach der Corona-Pandemie recht spät „eingeschliffen“ hat, und für viele Betriebe sei die Normalisierung einfach zu spät gekommen. Aber die aktuellen Insolvenzzahlen deuten auch darauf hin, dass sich die Situation eigentlich normalisiere. „Wobei man dazu sagen muss, dass die Zahl der Insolvenzen 2019 extrem niedrig war“, so Weinhofer. Im ersten Halbjahr schlitterten aber nicht nur Klein- und Kleinstbetriebe in Tirol in die Pleite. Die Insolvenzen der Pharmazeutischen Fabrik Montavit (Passiva: 45,2 Mio. Euro) und der GemNova Dienstleistungs GmbH (Passiva: rund 6 Mio. Euro) zeigen, dass auch größere Unternehmen wirtschaftlich ins Wanken geraten können, was naturgemäß die Passiva extrem steigen ließ, die aktuell bei 86 Mio. Euro liegen. Das ist eine Steigerung von über 270 % im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022.