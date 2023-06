Sommerlicher Kino-Tipp: Ein Traum aus Stein, erbaut mit bloßen Händen

Innsbruck – Der wichtigste Hinweis duldet in diesem Fall keinerlei Aufschub: „Der Palast des Postboten“ ist ein höchst sehenswerter Film! Es wäre schade, wenn dieses kleine Meisterwerk sommerlicher Kino-Unlust oder seinem wenig verheißungsvollen Titel zum Opfer fiele (die französisch-originale Benennung als „L’incroyable histoire du facteur Cheval“ ist aber auch nur bedingt besser).

Der Film beruht auf einer wahren Lebensgeschichte, so unerhört berührend und schmerzlich, dass sie unsere ganze Aufmerksamkeit verdient. Regisseur Nils Tavernier (Sohn des in diesem Fach weit bekannteren Bertrand Tavernier) findet die stimmige Bildsprache für die raue Lebensrealität von Joseph Ferdinand Cheval (großartig gespielt von Jacques Gamblin). Der verdingt sich als Briefträger im Départment Drôme, im Südosten Frankreichs, am Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert.