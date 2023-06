Liebesg'schichten und Heiratssachen bei der WSG Tirol

Wattens – Am Samstagvormittag bittet Thomas Silberberger seine WSG-Akteure erstmals auf den Platz, einige fehlen zum Trainingsauftakt: Bei den frisch verheirateten Lukas Sulzbacher und Bror Blume drückt der 50-Jährige ein Auge zu, Tormann Ferdinand Oswald wird erst im Winter zurückerwartet. Ein Schlagwort, denn neben zwei Stürmern sucht Manager Stefan Köck einen Goalie, um die Lücke neben Benjamin Ozegovic zu füllen. Einen wie den 33-jährigen Jörg Siebenhandl hätte man wohl liebend gerne genommen – doch der Schlussmann wechselt ablösefrei vom SK Sturm Graz zu den Linzer Athletikern.

Auch beim Camp der vereinslosen Fußballer, das im Burgenland stattfindet, könnte man nach günstigen Alternativen auf einem überteuerten Markt suchen. Doch Leute wie Stürmer Deni Alar hätten vor einigen Jahren noch die Ansprüche erfüllt, ein potenzieller Tiroler Kandidat wie Murat Satin passt aufgrund der guten WSG-Besetzung im Mittelfeld nicht ins Konzept. So setzen Stefan Köck, Thomas Silberberger und Co. in bewährter Weise auf junge Spieler, denen man Einsatzzeit bieten kann.