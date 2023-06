Wieder aufgepäppelt: Alpenzoo entlässt sieben Feder-Findlinge zurück in die Natur

Geschwächt und erschöpft wurden die kleinen Jungvögel im Alpenzoo abgegeben. Am Donnerstag wurden die flauschigen Federbällchen von Pflegern wieder in die freie Wildbahn entlassen.

Innsbruck – Am Donnerstag wurden drei kleine Buchfinken, eine Amsel, eine Drossel, eine Blaumeise und eine Tannenmeise vom Innsbrucker Alpenzoo wieder in die freie Wildbahn entlassen. Die sieben Findlinge wurden zuvor von den TierpflegerInnen und PraktikantInnen des Zoos gefüttert und gepflegt, bis sie groß und kräftig genug waren.

Laut Aussendung werden vor allem in der Brutzeit zwischen Mai und Juni besonders viele Findlinge im Alpenzoo abgegeben, meist handelt es sich dabei um geschwächte oder verletzte Jungvögel. In den vergangenen 30 Jahren wurden demnach über 5000 Findlinge aufgenommen, um Verletzungen auszuheilen. Sobald die aufgepäppelten Vögel flügge werden oder sich vom Erschöpfungszustand erholt haben, werden sie von den Pflegerinnen wieder in die freie Wildbahn entlassen.