Vorarlbergerin Nina Mathies vertritt Österreichs Studierende

Nina Mathies (VSStÖ) steht im kommenden Jahr an der Spitze der Bundesvertretung der ÖH. Die 22-Jährige studiert Umweltingenieurswissenschaften an der Boku.

Wien (APA) - Mit der 22-jährigen Nina Mathies (Verband Sozialistischer StudentInnen/VSStÖ) steht im kommenden Jahr eine Vorarlbergerin an der Spitze der 55-köpfigen Bundesvertretung der Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH). Damit vertritt sie die mehr als 390.000 Studierenden an den heimischen Universitäten, Fachhochschulen, Pädagogischen Hochschulen sowie Privatuniversitäten und Privathochschulen.

Mathies wurde am 25. Oktober 2000 in Dornbirn geboren. Erste Vertretungserfahrung sammelte sie zunächst als Klassensprecherin und dann als Schulsprecherin am Bundesgymnasium Dornbirn, wo sie auch bei der SPÖ-nahen Aktion Kritischer SchülerInnen (AKS) andockte. 2018/19 fungierte sie außerdem als AHS-Landesschulsprecherin in Vorarlberg.