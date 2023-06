Runder Tisch zu Kika/Leiner: Beschäftigte sollen „rasch“ neuen Job bekommen

Im Zuge der Sanierung der angeschlagenen Möbelkette sollen 23 der 40 Standorte in Österreich geschlossen werden. Zugutekommen könnte dem damit vor der Kündigung stehenden Personal die Situation am Arbeitsmarkt: Im Mai waren beim AMS gut 117.000 offene Stellen registriert, Tausende davon im Handel und gut 1700 im Möbelhandel und vergleichbaren Sparten. „Es ist bei aller Tragik eine an sich gute Zeit einen Job zu suchen", so Kopf. Außerdem signalisierten zuletzt zahlreiche heimische Unternehmen ihre Bereitschaft, Mitarbeiter von Kika/Leiner bei sich aufzunehmen.