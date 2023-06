Vorsicht Zuckerfalle: Wie schädlich Zucker und Süßstoffe wirklich sind

Im Schnitt verzehrt jeder von uns jeden Tag mehr als doppelt soviel Zucker wie es den Empfehlungen entspricht. Zucker steckt nicht nur in natürlichen Lebensmitteln sondern vor allem in industriell gefertigten Produkten. Nicht zuletzt deshalb wird er in vielen Diäten und Ernährungsformen verteufelt. Doch was hat es damit auf sich? Ist Zucker wirklich so schlecht wie sein Ruf? Sollte man lieber zu Alternativen greifen? Oder verschlimmern die das Problem nur noch? Diätologin Gabriele Scheberan kennt die Antworten.