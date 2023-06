Lenker verlor auf A12 bei Radfeld Kontrolle, Pkw erwischte in Innsbruck Fußgängerin

Innsbruck, Radfeld – Der erste Verkehrsunfall erfolgte am Freitag gegen 6 Uhr früh, als ein 21-jähriger Kroate mit seinem Auto auf der Inntalautobahn bei Radfeld in Richtung Innsbruck fuhr. Plötzlich kam er in einer leichten Linkskurve von der Straße ab und fuhr auf den begrünten Mittelstreifen über den rechten Fahrbahnrand hinaus. Gestoppt wurde der Wagen schließlich, als er gegen die Böschung fuhr. Bei dem Unfall wurde der Lenker schwer, der 21-jährige Beifahrer zog sich leicht verletzt. Beide wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Laut Polizeibericht ist die Ursache des Kontrollverlusts bisher nicht bekannt, der Fahrer soll führerscheinlos gewesen sein.