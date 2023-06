Was geschieht mit JJ4? Gericht im Trentino verschiebt Entscheidung über Problembärin

Ein Verwaltungsgericht in Trient rief indes die für Bären zuständigen Landesbehörden auf, sich über einen Plan des Tierschutzverbands LAV zur Verlegung der Problembärin JJ4 in ein Schutzgebiet in Rumänien abzusprechen. "Wir sind bereit, mit der Verlegung von JJ4 ab sofort zu beginnen", sagt Massimo Vitturi, Vorsitzender von LAV.

JJ4, eine Schwester des 2006 in Bayern getöteten Problembären Bruno, wurde eingefangen und in ein abgesichertes Wildgehege in der Region gebracht. Tierschützer hatten Anfang Mai ein Gutachten erstellen lassen, wonach der Jogger nicht von JJ4, sondern von einem ausgewachsenen Bärenmännchen getötet worden sein soll. Dies sei etwa aus dem Abstand der Eckzähne in den Bisswunden ersichtlich.