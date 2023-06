Tirols größte Glocke – neu gegossen im Namen des Friedens

Bei der Firma Grassmayr wurde an Freitag die über zehn Tonnen schwere „Friedensglocke des Alpenraumes“ neu gegossen. Der ebenso delikate wie faszinierende Vorgang klappte reibungslos. Am 22. Oktober soll die gewaltige Glocke in Mösern erstmals wieder im Namen des Friedens erklingen – an einem neuen Standort.