Schwebendes Boot über Gardasee: Streit um Installation zu Klimawandel

Das Werk will die Aufmerksamkeit auf den gesunkenen Pegel des größten italienischen Sees lenken.

Brescia, Rom – Eine von dem deutschen Energiekonzern E.ON finanzierte Installation auf dem Gardasee, mit der auf die Folgen des Klimawandels und der Wasserknappheit hingewiesen wird, sorgt für hitzige Debatten in Italien. Die Installation zeigt ein rotes Boot, das etwa 75 Zentimeter über dem Wasserspiegel „schwebt". Damit will E.ON die Aufmerksamkeit auf den in den vergangenen Jahren gesunkenen Pegel des größten italienischen Sees lenken.