Sonne, Wolken, Wind und RAF Camora am ersten Tag des 40. Donauinselfests

Noch hält sich das Publikum vor den größeren Bühnen aber noch in Grenzen, was freilich damit zu tun hat, dass auf vielen Bühnen wie der Festbühne erst am späteren Nachmittag gestartet wird. Ein Edelstoff Pop-up Designmarkt hat aber wie auch ein Fitnessparcours des Bundesheers seine Pforten geöffnet, wobei letzteres angesichts des Regens auf überschaubares Interesse stieß. So manches Bier wurde bereits zwischen Aufbauarbeiten und Soundchecks gezapft und das eine oder andere Langos an die ersten Hungrigen des Tages ausgegeben. Auch viele Regenponchos wurden verteilt, sind doch Regenschirme am Gelände nicht erlaubt und wollte sich der Regen nicht so schnell legen.