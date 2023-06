Gespräche von deutschen Klimaaktivisten mit Medien wurden abgehört

Gegen Mitglieder der „Letzten Generation" wird in Bayern wegen des Verdachts auf Bildung einer „kriminellen Vereinigung" ermittelt. Von den Überwachungen betroffen war demnach ein Festnetzanschluss mit Berliner Vorwahl, den die Letzte Generation als ihr offizielles Pressetelefon ausgibt.

Zudem überwachten die Behörden nach SZ-Recherchen aber auch weitere Telefone, darunter die Mobiltelefone einiger führender Personen der „Letzten Generation". Namentlich genannt wurde deren Sprecherin Carla Hinrichs. So heiße es in einem Ermittlungsvermerk zum 7. November 2022, an diesem Tag habe Hinrichs „mehrere aktuelle Anfragen des 'Spiegel'" gehabt.