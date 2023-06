Zwei Lastwagen stießen in Hall zusammen: 64-Jähriger Beifahrer verletzt

Hall i. T. – Zu einem Zusammenstoß zweier Lkw kam es am Freitag in Hall. Zu Mittag fuhr ein 31-Jähriger mit dem Lastwagen auf der Trientlstraße in Richtung Norden. Ein 55-Jähriger lenkte sein Fahrzeug zur selben Zeit auf der Alten Landstraße in Richtung Osten. Am Beifahrersitz saß ein 64-jähriger Mann.