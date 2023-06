Klagenfurter Koalition wegen Causa Miklautz geplatzt

Klagenfurt – Die Klagenfurter SPÖ hat wegen des – mittlerweile eingestellten – Verfahrens der Staatsanwaltschaft gegen den Kärntner Journalisten Franz Miklautz die Koalition im Gemeinderat aufgekündigt. Das berichteten mehrere Medien am Freitagabend online. Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) verfügt damit über keine Mehrheit mehr. Die Stadt Klagenfurt hatte den Journalisten bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Damit habe Scheider „endgültig eine rote Linie überschritten und das Arbeitsübereinkommen definitiv beendet", stellte die sozialdemokratische Doppelspitze in Klagenfurt, bestehend aus Philip Kucher, SPÖ-Klubchef im Nationalrat, und SPÖ-Vizebürgermeister Philipp Liesnig, in einem Statement an die „Presse" (Samstag-Ausgabe) fest. „Scheider genießt keine weitere Sekunde unser Vertrauen."