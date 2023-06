Mehrere tausend Euro überwiesen: 72-Jähriger in Tirol fiel auf Kryptowährungs-Website herein

Innsbruck – Ein 72-jähriger Mann in Tirol wurde im Juni Opfer eines Internetbetruges. Der Einheimische wurde im Juni auf eine Webseite aufmerksam, die eine „leichte Methode, Geld zu verdienen" versprach. Der Mann überwies mehrere Tausend Euro auf ein polnisches Konto.

Das Geld würde angeblich am Aktienmarkt in diverse Kryptowährungen investiert – mit Gewinngarantie, hieß es. Als der 72-Jährige doch misstrauisch wurde stellte er selbst Nachforschungen bezüglich der Website an. Dabei stellte er fest, dass es sich um eine Betrugsmasche handelt. Jegliche Versuche das Geld zurückzuerlangen schlugen fehl. (TT.com)