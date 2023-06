Golfer Straka schafft in Cromwell den Cut

Golf-Profi Sepp Straka geht beim PGA-Turnier in Cromwell auf dem geteilten 56. Platz ins Wochenende. Nach seiner 67er-Runde am Freitag (Ortszeit) steht der Olympia-Teilnehmer bei 4 unter Par und liegt damit elf Schläge hinter dem Führungsduo Denny McCarthy und Keegan Bradley. Die beiden US-Amerikaner stellten mit ihrem Score von jeweils 125 nach 36 Löchern einen neuen Rekord auf dem Kurs TPC River Highlands im Bundesstaat Connecticut auf.

Matthias Schwab schaffte indes den Cut nicht. Nach seinem verpatzten 75er-Auftakt scheiterte der Steirer trotz einer 67 deutlich am Einzug in das Wochenende. Beim World-Tour-Turnier in München ist Lukas Nemecz nach Runden von 72 und 71 an der geteilten 41. Stelle an den Finaltagen weiterhin mit dabei.