Premiere von neuer Pumuckl-Serie auf Münchner Kinderfilmfest

Zu Beginn des Kinderfilmfests in München feiert am Samstag (11.00 Uhr) die TV-Serie "Neue Geschichten von Pumuckl" Premiere. Nach mehr als 30 Jahren kehrt der Kult-Kobold mit den roten Haaren in 13 neuen Folgen zurück ins Fernsehen. Diesmal treibt er seinen Schabernack mit Meister Eders Neffen, Florian Eder (Florian Brückner), der die alte Schreinerwerkstatt seines Onkels übernimmt.