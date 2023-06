FPÖ punktet laut Umfrage bei Teuerung und Sicherheit

Unter den drei aktuellen Kanzlerkandidaten für die Zeit nach der nächsten Wahl, Karl Nehammer (ÖVP), Herbert Kickl (FPÖ) und Andreas Babler (SPÖ) kann die FPÖ derzeit stark punkten, meint Meinungsforscher Peter Hajek angesichts seines aktuellen APA/ATV-"Österreich-Trends". Top-3-Themen dürften bei der Wahl 2024 nämlich Teuerung, Klimaschutz und Migration werden, so der Meinungsforscher, und bei zwei davon werde Kickl Themenkompetenz attestiert.

Die Nase vorn hat Kickl in der Umfrage (800 Personen, Zielgruppe wahlberechtigte Österreicherinnen und Österreicher, telefonisch und online befragt von 19. bis 22. Juni, maximale Schwankungsbreite +/- 3,5 Prozent) etwa beim Item "Management von Zuwanderung und Integration" (36 Prozent, damit klar vor Nehammer mit 18 und Babler mit 14). Auch das Thema "für Sicherheit im Land sorgen" (Kickl: 30, Nehammer: 26, Babler: 11) kann er für sich entscheiden, aber auch "Österreichs Rolle in der Ukraine-Krise" (Kickl: 23, Nehammer: 22, Babler: 10) und "Maßnahmen gegen die Teuerung" (Kickl: 21, Nehammer: 16, Babler: 20).

Babler punktet beim Thema "ordentliche Löhne sichern" (26 Prozent, vor Kickl 19 und Nehammer 13), "leistbares Wohnen schaffen" (Babler: 26, Kickl: 18, Nehammer: 13) und ex aequo mit Kickl bei "Arbeitskräftemangel beheben" (Kickl: 18, Nehammer: 17; Babler: 18). Leicht vorne ist er mit 14 Prozent bei "Maßnahmen für den Klimaschutz"; Bablers Kompetenz wird hier aber ebenso eher niedrig eingeschätzt wie die seiner beiden Konkurrenten mit je 13 Prozent. Dass diese bei "jemand anderem" liegt, ist in dieser Frage mit 20 Prozent stärker ausgeprägt, als bei jedem anderen abgefragten Item.

Hajek wertet dies so, dass die drei Kanzlerkandidaten jeweils in ihren Bereichen gut liegen: Babler im Sozialen, Kickl bei Migration und Integration, Nehammer beim Budget. "Politische Battle Grounds für die NRW 2024 werden Teuerung zwischen SPÖ und FPÖ, sowie Sicherheit zwischen FPÖ und ÖVP sein", so die Einschätzung des Meinungsforschers: "Dabei zeigt sich die Stärke der FPÖ: Die Top-3-Themen im Land sind aktuell Teuerung, Klimaschutz und Migration. Bei zwei von drei kann die FPÖ punkten."