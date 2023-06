96,2 Prozent für Hergovich als neuer Chef der SPÖ NÖ

Sven Hergovich ist am Samstag offiziell zum neuen Vorsitzenden der SPÖ Niederösterreich gewählt worden. Der 34-Jährige erhielt bei einem außerordentlichen Landesparteitag in St. Pölten 96,2 Prozent Zustimmung. Hergovich war nach dem Debakel der Sozialdemokraten bei der Landtagswahl Ende Jänner auf Franz Schnabl gefolgt. In seinen ersten Worten nach der Bekanntgabe des Resultats machte der neue Vorsitzende eine "Kampfansage an das schwarz-blaue System".