Sven Hergovich stellt sich Wahl zum Vorsitzenden der SPÖ NÖ

Die SPÖ Niederösterreich erhält am Samstag offiziell einen neuen Vorsitzenden. Sven Hergovich stellt sich beim außerordentlichen Landesparteitag in St. Pölten dem Votum der etwa 400 Delegierten. Der 34-Jährige löst den um 30 Jahre älteren Franz Schnabl ab, der seit Juni 2017 an der Spitze der Partei stand und nach dem historisch schlechtesten Ergebnis bei der Landtagswahl seinen Sessel geräumt hat. Auch der neue SPÖ-Bundesparteichef Andreas Babler wird erwartet.