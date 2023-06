Es ist nicht überall MFG drin, wo MFG drauf steht

Kufstein - Nach einer Scheidung ist die Sache einfacher. Will man den Namen des Ex-Ehepartners nicht mehr tragen, so kann man ihn wieder ändern. In demokratisch gewählten Gremien helfen aber weder Notar noch Scheidungsrichter. Mandatare, die für eine Liste in den Gemeinderat einziehen, müssen deren Namen anführen, bis dass das Ende der Legislaturperiode (im Normalfall sechs Jahre) sie scheidet.

Drum prüfe, wer sich für den Gemeinderat bindet. Nicht immer ist die Absicht, ein gemeinsames Leben aufzubauen. Zumindest sieht dies – im übertragenen Sinne – die Tiroler MFG-Sprecherin und Gemeinderätin in Breitenbach Claudia Schwarzenbacher so, und nimmt dabei Bezug auf das ehemalige Parteimitglied, den Kufsteiner Stadtrat Lukas Blunder. Diesem warf Kufsteins Bürgermeister wie berichtet Bestechung und versuchte Bestimmung zum Amtsmissbrauch vor. Der Stadtrat habe die Bezeichnung „MFG“ in öffentlichen Dokumenten und Übertragungen der Gemeinderatssitzungen im Internet loswerden wollen, dafür die zwei Stimmen seiner Fraktion bei einem umstrittenen Bebauungsplan angeboten. Rechtlich ist die Namensänderung während einer Legislaturperiode unmöglich, das ganze nun ein Fall für Justitia. Für Blunder gilt die Unschuldsvermutung, zur Sache äußert er sich nicht, außer: „Das ist absurd. Was sollen wir mit zwei Stimmen bieten?!“

Die MFG distanziert sich nun – zwei Wochen nach der Anschuldigung Krumschnabels in der öffentlichen Gemeinderatssitzung – von Blunder. „Sollten sich die Anschuldigungen bewahrheiten, so verurteilen wir die Art und Weise, wie Blunder im Kufsteiner Stadtrat agiert, vehement. Transparenz und Ehrlichkeit sind für uns wichtige Werte und Grundpfeiler in der Politik – und keine Mauscheleien und Deals! Blunder hat sich damit für alle Zeiten für jede Art von Politik disqualifiziert“, poltert Schwarzenbacher. Dass Blunder den Listennamen tragen muss, missfalle auch ihr: Sein Wirken in der Kufsteiner Stadtpolitik werfe ein schlechtes Bild auf die MFG. Blunder habe diese im im Bezirk zwar mitaufgebaut, aber: „wenn eine Bewegung schnell wächst, kommt man auch schnell an Posten“, ortet sie eigene Ambitionen. Immerhin: Blunder engagierte sich zuvor bereits für die Neos in Kufstein, bevor es zu einem Zerwürfnis mit dessen Spitzenkandidatin LA Brigit Obermüller kam.

Die MFG verpasste bei der Gemeinderatswahl 2022 knapp das dritte Mandat, es gab einen Sitz im Stadtrat. Dem Höhenflug folgte ein Rosenkrieg, der im Juli 2022 in getrennten Wegen endete. Es habe inhaltlich „keine Überschneidungen mehr mit der MFG" (Schwarzenbacher) gegeben, Blunder und Mitstreiter Gemeinderat Clemens Stoll traten aus der Partei aus. Inzwischen haben sie die „Bürgerliste Kufstein" gegründet.