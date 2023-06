Auszeichnung für Christine Ljubanović: Eine Kartografin der Kulturen der Welt

Hall – Als Christine Ljubanović im August des vergangenen Jahres ein freundlicher Herr telefonisch mitteilte, dass ihr der große Preis der Klocker Stiftung 2023 zuerkannt worden sei, glaubte die seit 1963 in Paris lebende gebürtige Zammerin an einen Scherz. Gibt sie doch zu, von dem alle zwei Jahre vergebenen, mit 20.000 Euro dotierten – plus einem Ankauf in mindestens derselben Höhe verbundenen – Preis bis dort nichts gewusst zu haben. Dass nach Ernst Caramelle die Wahl auf die inzwischen 83-jährige Künstlerin gefallen ist, spricht für die Jury. Ist die Absolventin der Wiener Angewandten doch eine sich allem vordergründig Spektakulären versagende konsequente Kunstarbeiterin. Um durch ihre delikaten Spurensuchen sozusagen zur Kartografin der Kulturen der Welt zu werden. Wobei es ihr auf einzigartige Weise gelingt, das Archivalische mit dem Künstlerischen zu verbinden.

In den Zyklen, die Christine Ljubanović im Klocker Museum zeigt, festgemacht an Pigmenten oder Strukturen, die jeweils für eine Region in der Welt stehen. Zinnoberrot etwa für China, gittrige Muster für Venedig, malerisch delikat Streifiges für Japan. Speziell für die Schau ist der Zyklus mit den fotografierten Köpfen der Schwarzen Mander und Frauen der Innsbrucker Hofkirche entstanden, die sie in die Farbe des dort vorherrschenden Porphyrs taucht. Als Referenz an ihr archivalisches Tun wie alle diese Arbeiten auf die Innenseiten der Deckel von Schachteln gemalt bzw. gedruckt. Nicht fehlen dürfen in einer Ljubanović-Schau wenigstens drei ihrer sehr speziellen „Conversation Portraits“, hier von starken Frauen.