39-Jährige geriet mit Pkw auf Gegenfahrbahn: Schwerer Unfall in Langkampfen

Langkampfen – Die Unterinntalstraße bei Langkampfen musste am Freitag gegen 17 Uhr rund eineinhalb Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt werden, nachdem es dort zu einem schweren Unfall gekommen war.

Eine 39-jährige Tschechin war aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten, als sie in Richtung Langkampfen unterwegs war. Zur selben Zeit fuhr eine 27-jährige Österreicherin mit ihrem Pkw in die entgegengesetzte Richtung. Um eine Kollision mit dem Fahrzeug der 27-Jährigen zu verhindern, verriss die Tschechin das Lenkrad nach rechts in Richtung Straßenbankett. Trotz des Ausweichmanövers touchierte ihr Pkw das Auto der Österreicherin, worauf diese ebenfalls ein Ausweichmanöver einleitete und dabei gegen die Böschung prallte.