Motorradfahrer schlitterte in Osttirol über Böschung und verletzte sich

St. Jakob i. Def. – Zehn bis 15 Meter unterhalb der Straße endete ein Motorradfahrer am Freitag nach einem schweren Sturz auf der Defereggentalstraße in St. Jakob: Der 31-Jährige war zuvor vom Staller Sattel in Richtung St. Jakob unterwegs gewesen, als er aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und über eine Böschung schlitterte.