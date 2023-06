Renault Rafale: Kampfjet-Name mit Ertrags-Mission

Le Bourget – Mal ist Renault Trendsetter, mal Trendnehmer. Die Franzosen hatten lange Zeit bei den voluminösen Kompaktvans die Nase vorne, bei Sport Utiliy Vehicles bildeten sie eher die Nachhut. Dies gilt um nichts weniger für die Spezialität SUV-Coupé. Zahlreiche Volumenhersteller haben hier schon nachgezogen, Renault ist immerhin mit dem Arkana bereits vertreten. Das scheint der Rhombus-Marke nicht genug zu sein. Sie stellen dem eben erst präsentierten und im Spätsommer zu lancierenden Espace der sechsten Generation (erstmals im SUV-Karosseriekleid) eine Coupé-Spielart zur Seite. Das 4,71 Meter lange Modell zieht die Blicke mit seiner auffälligen Dachlinie auf sich, ebenso mit einer neuen Interpretation des breiten Kühlergrills samt mittig platziertem Markenlogo. Um die optische Dynamik zu unterstreichen: Renaults Neuer heißt Rafale. Kenner der Luftfahrtbranche dürften hellhörig werden, zumal sie Rafale mit einem Kampfflugzeug des französischen Unternehmens Dassault in Verbindung bringen können. Renault bevorzugt einen etwas diskreteren Zugang und erinnert an ein Rennflugzeug des eigenen Unternehmens, das in den 30er-Jahren des vorigen Jahrhunderts bereits die Bezeichnung Rafale führen durfte.