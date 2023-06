Studie: Fast jede achte Frau in Wien raucht während der Schwangerschaft

Wien – 11,9 Prozent aller werdenden Mütter in Wien rauchen zumindest gelegentlich während der Schwangerschaft. Das zeigt eine repräsentative Studie der Gesundheit Österreich und des Wiener Gesundheitsverbunds (WiGev). Die Untersuchung ergab zudem, dass 5,5 Prozent während der Schwangerschaft rauchen. "Obwohl fast allen Frauen, auch das zeigen die Zahlen der Studie, die Gefahren für die Gesundheit der Babys durchaus bekannt sind", sagte der Wiener Drogenkoordinator Ewald Lochner.

7,4 Prozent der 888 an der Studie teilnehmenden Frauen rauchten täglich oder fast täglich während der Schwangerschaft, zusätzliche 4,5 Prozent rauchten gelegentlich oder selten. 5,2 Prozent der befragten Frauen konsumierten Alkohol manchmal oder selten. Und 0,3 Prozent der Befragten tranken während der Schwangerschaft täglich oder fast täglich. "Damit kommen pro Jahr in Wien mehr als 2000 Kinder zur Welt, deren Mütter täglich oder fast täglich rauchten sowie 50 Kinder mit täglich oder fast täglich Alkohol trinkenden Müttern", hieß es von der Wiener Sucht- und Drogenkoordination (SDW), die die Studie zusammen mit dem Büro für Frauengesundheit und der Wiener Gesundheitsförderung (WiG) unterstützte und initiierte, in einer Aussendung.