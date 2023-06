Wagner-Söldner marschieren Richtung Moskau, Bilder zeigen Evakuierungen

Der Machtkampf zwischen Söldnerchef Prigoschin und dem russischen Militär eskaliert völlig. In Moskau wird der Anti-Terror-Notstand verhängt. Präsident Putin warnt vor einem "Bürgerkrieg".

Moskau – Der Machtkampf zwischen Russlands Präsident Wladimir Putin und dem Chef der Wagner-Söldner, Jewgeni Prigoschin, ist am Samstag völlig eskaliert. Im Süden des Landes haben die Söldnertruppen die Städte Rostow am Don und Woronesch unter ihre Kontrolle gebracht. Ein Konvoi der Prigoschin-Truppen ist zudem Richtung Moskau unterwegs. Putin warnt vor einem Bürgerkrieg und will die Aufständischen hart bestrafen.