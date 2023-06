Feinschliff für Topmodell: Gediegen reisen mit dem DS 9

Nach einer weiteren zügigen Landstraßen-Etappe erreichen wir die letzte klassische Velours- und Seidenmanufaktur der Welt und tauchen ein in die Welt der altehrwürdigen Textilproduktion. Velours de Lyon produziert hochwertigste Stoffe und Stickereien für klingende Luxusmarken. Auch von der unscheinbaren Manufaktur mitten in Frankreich lässt sich der Bogen zurück zum DS 9 spannen, denn dessen Verarbeitung lässt ebenso keinen Raum für Kritik.

Zurück auf der Autobahn in Richtung Lyon lassen wir den DS 9 im Hybridmodus selbst entscheiden, ob Energie aus der Batterie oder dem Vierzylinder gezogen wird. Unaufgeregt wechselt der Franzose zwischen Elektro- und Verbrennungsmodus und zeigt uns nach sportlichen 400 Kilometern einen formidablen Verbrauch von 6,9 Litern auf 100 Kilometer an. Am Stadtrand von Lyon wechseln wir in den Elektromodus und rollen lautlos und ohne Emissionen in Richtung Zentrum. Mit vollem Akku fährt der DS 9 bis zu 62 Kilometer weit, ohne einen Tropfen Benzin zu verbrennen, und ist dank 223 Elektro-PS ausreichend motorisiert, um im urbanen Bereich standesgemäß zu manövrieren.