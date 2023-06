Honda schließt mit dem neuen ZR-V e:HEV die SUV-Lücke

Barcelona – SUV liegen nach wie vor im Trend und spielen bei den Zulassungszahlen ganz vorne mit. Kein Wunder, dass nahezu alle Hersteller in diesem Segment Gas geben und die beliebten hochbeinigen Alleskönner in allen Größenordnungen auf den Markt werfen. Auch Honda, so ganz nebenbei größter Motorenhersteller der Welt, mischt da kräftig mit. Der neueste Streich heißt ZR-V e:HEV. Zugegeben ein Zungenbrecher, aber der zweite Teil der Nomenklatur bezieht sich eben auf die Technik. Der Newcomer fährt nämlich als Hybridler vor.

Optisch präsentiert sich der Japaner in einem Outfit, das einerseits noble Zurückhaltung und andererseits jede Menge Dynamik in sich vereint. Keine Spur von designerischem Übermut, dafür Harmonie auf allen Linien. Die Proportionen passen, die Silhouette schmeichelt dem Auge des Betrachters. Zweifellos ein Auto, nach dem man sich auch nach Jahren noch umdreht. Mit dem schwarz glänzenden Waben-Kühlergrill (bei den Ausstattungslinien Advance und Elegance mit vertikalen Stäben, die ein bisserl an Maserati erinnern), schmalen Scheinwerfern und markanten Lufteinlässen reckt der Japaner selbstbewusst die Nase in den Wind. Die Heckpartie mit dem schwarzen Diffusor und Dachkantenspoiler komplettiert den sportlich-eleganten Auftritt. Innen wartet der ZR-V mit gediegener Material- und Verarbeitungsqualität auf. Es gibt weiche Oberflächen, ein digitales Cockpit mit – je nach Version – einem 7 Zoll oder 10,2 Zoll großen Display. Der 9-Zoll-Touchscreen über der Mittelkonsole steuert viele Funktionen und liefert wichtige Informationen.