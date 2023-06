Lawinenrettung mit VR-Brille: Tiroler Warndienst entwickelt einzigartigen Simulator

Der Lawinenwarndienst des Landes Tirol entwickelt deshalb im Auftrag von Sicherheitslandesrätin Astrid Mair (ÖVP) einen Trainingssimulator für Lawinenrettungen. Mittels Virtual-Reality-Technologie (VR) und dem Einsatz von VR-Brillen ermöglicht es der Simulator, in sicherer Umgebung unter realistischen Bedingungen den Ernstfall zu trainieren.

"Einen wesentlichen Faktor spielt die sogenannte ‚Kamerad:nnen-Rettung‘ – also die sofortige Suche durch jene Personen, die bei einem Lawinenunglück unmittelbar vor Ort sind", wird Mair in einer Aussendung des Landes vom Samstag zitiert. "Mit dem neuen Trainingssimulator entwickeln wir ein Tool, das Wintersportbegeisterten die Möglichkeit bietet, entscheidende Rettungsmaßnahmen bei Lawinenunglücken zu üben." Ein solches Tool sei einzigartig in Europa.