Deutsche Urlauber strömen nach Süden: Bereits rund zehn Kilometer Stau auf A13

Innsbruck – Der Ferienbeginn im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen sorgt am Samstag auf den Hauptverkehrsrouten in Tirol wieder für große Verzögerungen. Hauptbetroffen war am Samstagvormittag laut ÖAMTC die Brennerautobahn bei Matrei. Auf der A13 kam es in Richtung Italien zu einem Stau auf fast zehn Kilometern und zu Wartezeiten von 45 Minuten.