Rund 1,6 Millionen Euro Schaden durch Hagel-Unwetter diese Woche

Wien – Die vergangenen Unwetter haben in Kärnten, der Steiermark und dem Burgenland einen Schaden von rund 1,6 Millionen Euro angerichtet. Das gab die Österreichische Hagelversicherung in einer Aussendung bekannt. "Binnen 48 Stunden ist die heimische Landwirtschaft erneut durch schwere Unwetter geschädigt worden", wurde Sprecher Mario Winkler zitiert. Insbesondere Ackerkulturen und Grünland fielen dem Starkregen und dem Hagel zum Opfer.

Am heftigsten wüteten die Unwetter in den steirischen Bezirken Graz-Umgebung, Weiz, Hartberg-Fürstenfeld und der Südoststeiermark. Betroffen war laut Hagelversicherung eine Fläche von 5.700 Hektar. Die Schadenssumme liegt bei 700.000 Euro. Die Feuerwehr verzeichnete rund 200 Einsätze, davon betrafen 28 das Auspumpen von überfluteten Gebäuden, aber auch Straßen mussten freigeräumt werden, hieß es auf APA-Anfrage am Samstag. In Graz wurde aufgrund des starken Windes zeitweise die Schlossbergbahn gesperrt. Ein Stromausfall im Gebiet zwischen Thörl und Aflenz dauerte rund zwei Stunden und war auf den Ausfall mehrerer Stationen zurückzuführen.