Mercedes reicht vom Mittelklasse-SUV GLC das Coupé nach

Lech – Im Vorjahr war das SUV dran, mit dem nun nachgereichten Coupé ist die GLC-Palette wieder komplett. Die drei Zentimeter Längenwachstum gegenüber dem Vorgänger werden drinnen in ein deutlich großzügigeres Raumgefühl übersetzt, auch der Kofferraum hat mit 545 Litern um satte 45 Liter zugelegt. Mit über 4,76 Metern Gesamtlänge sortiert sich der Fließheck-GLC inzwischen allerdings in der soliden Mittelklasse ein und unterstreicht seinen Aufsteiger-Anspruch mit entschlacktem, schlankerem Design, ausgewogenen Proportionen und einer insgesamt eleganteren, aber auch sportlicheren Linie.

Passend dazu startet das GLC Coupé in der gehobenen Ausstattung Avantgarde mit bereits fast allem, was das Leben an Bord angenehm macht, etwa die großformatigen Bildschirme und das MBUX-Infotainmentsystem in Vollausführung – das Chrompaket und 18-Zoll-Bereifung legt Mercedes serienmäßig drauf. Alternativ kann die AMG-Line mit schwarzen Zierleisten und 20-Zoll-Schmiederädern gewählt werden.