Causa Miklautz: Klagenfurts Bürgermeister Scheider will weitermachen

Ursprung des Ganzen sei eine "massive Verletzung datenschutzrechtlicher Bestimmungen" gewesen, weil es nachgewiesenermaßen Leaks von internen Dokumenten gegeben habe. "Darum geht es in dieser Sachverhaltsdarstellung. Es hat dann Ermittlungen gegeben, das ist alles Sache der Staatsanwaltschaft. Ich habe größten Respekt vor der Meinungsfreiheit, aber genauso mische ich mich nicht in die Justiz ein. Das steht einem Politiker auch nicht zu", sagte Scheider. Demnächst soll es einen persönlichen Termin mit Miklautz geben.

Jonke erklärte, SPÖ-Vizebürgermeister Liesnig habe das Arbeitsübereinkommen bereits vor Wochen beendet, faktisch sei es seit einem halben Jahr so, dass die SPÖ nicht mehr an gemeinsamen Sitzungen teilnehme. "Seit Monaten hat Liesnig versucht, einen Grund für einen Absprung zu finden. Jetzt, hinterlistig wie er ist, hat er geglaubt, auf die Solidaritätswelle für einen Journalisten aufspringen zu können", so Jonke. Weiters würde die SPÖ Arbeitsverweigerung betreiben und sich am Bürgermeister abputzen. Scheider betonte, dass er sehr gut mit ÖVP und FPÖ zusammenarbeite, im Gemeinderat gelte nun das freie Spiel der Kräfte.