Vandalen hinterließen Spur der Verwüstung entlang der Stubaitalstraße

Neustift – Eine Spur der Zerstörung hinterließen Vandalen in der Nacht auf Samstag entlang der Stubaitalstraße. Im Bereich der Gemeindegrenze zwischen Neustift und Fulpmes rissen die unbekannten Täter 15 Straßenleitpflöcke aus, wobei vier Pflöcke beschädigt wurden und zwei nicht mehr auffindbar sind.

Zudem wurde laut Polizei die Straßenkilometrierung 9,6 samt Betonfundament ausgerissen und über eine Böschung geworfen. Bei einem Autohaus in der Gewerbezone in Neustift wurde dann noch eine vier Meter hohe Fahne aus der Verankerung gezogen und ebenfalls beschädigt. Zwei bei einer Tankstelle in Neustift aus der Verankerung gezogene Verkehrszeichen konnten von Polizeibeamten wieder angebracht werden.