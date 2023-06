Ofner verlor Challenger-Finale in Ilkley: Wimbledon-Quali statt Wildcard

Ilkley/Cali – Auch im fünften Challenger-Finale in diesem Jahr hat Sebastian Ofner kein Happy End erlebt. Der 27-jährige Steirer musste sich am Samstag im Endspiel des mit 145.000 Euro dotierten Rasen-Turniers dem Australier Jason Kubler mit 4:6,4:6 geschlagen geben. Da nur der Sieger des Turniers traditionell eine Wildcard für Wimbledon erhält, muss French-Open-Achtelfinalist Ofner nun in die Qualifikation.

Für Ofner, der sein mit Abstand bestes Jahr auf der Tour absolviert, natürlich eine doppelt bittere Niederlage. Er verlor damit auch sein insgesamt fünftes Challenger-Finale allein in diesem Jahr nach Teneriffa, Antalya, Zadar und Prag und die Chance auf die direkte Qualifikation für Wimbledon. Rein von den Leistungen her in den vergangenen Wochen hätte sich Ofner diesen Platz verdient. Doch der Weltranglisten-Cut für den direkten Hauptbewerbs-Platz war schon vor seinem Lauf bei den French Open in Paris.