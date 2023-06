Ebbs jubelte über Aufstieg in Regionalliga, Hall landete im Tal der Tränen

Tirol-Ligist Ebbs hat sich in der Relegation durchgesetzt: Nach dem 1:0-Heimsieg im Hinspiel holten die Unterländer am Samstag beim SV Hall ein 1:1. Damit spielt der SK Ebbs in der nächsten Saison in der Regionalliga, die Haller müssen eine Stufe runter in die Tirol Liga.

Am Samstag um Punkt 20:25 Uhr ließ der SK Ebbs auf der Haller Lend den weiß-grünen Rauch aufsteigen. Er verkündete nach dem 1:1-Remis im Rückspiel der Relegation beim SV Hall den Aufstieg in die tt.com Regionalliga Tirol. Das Hinspiel hatte der Tirol-Ligist von Trainer Markus Holzer bereits mit 1:0 für sich entschieden. Florian Kitzbichler, der Goldtorschütze vom Dienstag, glänzte durch seinen Ausgleichstreffer (73.) auch am Samstag als Matchwinner.

Während Ebbs das Spielfeld kurzerhand zur Party-Oase umfunktionierte, musste Hall-Obmann Alexander Breitfelder im Hintergrund seine am Boden liegenden Spieler trösten. Darunter befand sich auch Goalie Matthias Rettenwander – das Vereinsurgestein beendete Am Samstag seine Karriere. „Der Abstieg in die Tiroler Liga tut uns sehr weh“, haderte Breitfelder. Erst recht, weil die Tiroler Liga durch die Regionalliga-Reform im Sommer den Glanz vergangener Tage verliert.

Die Haller Löwen mussten nach dem Abstieg getröstet werden © Thomas Böhm

„Es ist das Ergebnis einer misslungenen Saison“, verlieh Breitfelder seiner Enttäuschung Ausdruck. Pascal Burger hatte das lange dominante, aber zu wenig zwingende Hall in Führung gebracht. Der Knackpunkt war, dass der Kopfballtreffer von Philipp Prudlo zum 2:0 wegen einer angeblichen Abseitsstellung zurückgepfiffen wurde. „Wir können uns nicht an dieser einen strittigen Aktion aufhängen. Wir haben durch die Relegation unsere Chance erhalten und nicht genutzt“, haderte Breitfelder und musste die Ebbser Aufstiegsparty im eigenen Revier ertragen.

