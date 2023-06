Tirol-Ligist Ebbs hat sich in der Relegation durchgesetzt: Nach dem 1:0-Heimsieg im Hinspiel holten die Unterländer am Samstag beim SV Hall ein 1:1. Damit spielt der SK Ebbs in der nächsten Saison in der Regionalliga, die Haller müssen eine Stufe runter in die Tiroler Liga.