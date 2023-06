Polizeieinsatz am Münchner Flughafen: Passagierin zog sich aus, schrie und biss Beamten

München – Am Flughafen München ist es am Freitagnachmittag in einer Lufthansa-Maschine zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall und in weiterer Folge zu einem Polizeieinsatz gekommen. Wie die deutsche Bundespolizei am Samstag mitteilte, entkleidete sich eine Passagierin an Bord der Maschine, die nach Sofia fliegen sollte, vollständig und begann herumzuschreien. Einem Polizisten, der die unbekleidete 27-Jährige bedecken wollte, biss die Frau in den linken Unterarm.