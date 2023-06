NEOS-Kritik an Blindflug bei Sonderpädagogen

"Die Frage ist aber, ob die Spezialisierung eine ausreichende Ausbildung ist, ob die Absolvent:innen wirklich in den Inklusions- und Sonderschulbereich gehen, wie lange sie dort bleiben und warum sie in ein anderes Feld wechseln", so Künsberg Sarre. Das werde vom Bildungsministerium aber offensichtlich nicht erhoben. "Die Schulen müssen einen Haufen unnötiger Daten erheben. Aber das, was man für eine effiziente Steuerung bräuchte, fehlt."