Free-Jazz-Ikone Peter Brötzmann im Alter von 82 Jahren gestorben

Wuppertal – Peter Brötzmann, Free-Jazz-Ikone und Held der improvisierten Musik, ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Brötzmann, geboren 1941 in Remscheid, zählte zu den einflussreichsten Jazzmusikern weltweit.

Peter Brötzmann war in den vergangenen Jahren auch oft in Tirol zu Gast. Vor allem bei den Artacts in St. Johann begeisterte der Saxophonist regelmäßig. 2019 stand er auch beim Improvisations-Schwerpunkt der Klangspuren auf der Bühne. Der Kitzbüheler Regisseur Sebastian Meise engagierte Brötzmann 2020 für die Filmmusik von „Die große Freiheit“ – 2021 wurde Brötzmann dafür mit dem Europäischen Filmpreis ausgezeichnet.